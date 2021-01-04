Хоккеист Чистяков предвосхитил полуфинал МЧМ-2021 против Канады

Защитник молодежной сборной России Семен Чистяков поделился ожиданиями от полуфинального матча против сборной Канады на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, предстартовый мандраж у него отсутствует.

«Канада есть Канада. Любой человек хотел бы против нее сыграть, но играем именно мы. Счастливы, что завтра будет такой матч, за выход в финал.



Есть желание показать свой максимум. Будем доказывать, что мы сильнее канадцев», — сказал Чистяков.

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