Хоккеист Чистяков предвосхитил полуфинал МЧМ-2021 против Канады
Вадим Балканов
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Защитник молодежной сборной России Семен Чистяков поделился ожиданиями от полуфинального матча против сборной Канады на чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, предстартовый мандраж у него отсутствует.
«Канада есть Канада. Любой человек хотел бы против нее сыграть, но играем именно мы. Счастливы, что завтра будет такой матч, за выход в финал.
Есть желание показать свой максимум. Будем доказывать, что мы сильнее канадцев», — сказал Чистяков.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил игру вратаря Ярослава Аскарова.