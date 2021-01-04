Тихонов жестко раскритиковал руководство СБР за скандал на «Ижевской винтовке»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) за случившийся скандал на «Ижевской винтовке». Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин, после чего спортсмены стали массово сниматься с оставшихся стартов.

«Руководство и тренеры СБР — это люди, которых нашли по объявлению. Дожили до того, что никто не хочет работать с национальной командой.

Что еще и какое преступление должны совершить эти подонки, чтобы лучший вид спорта в России, который был до 2008 года, когда нас не могли обыграть ни немцы, ни норвежцы, похоронили и продолжаем дальше хоронить?» — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что РУСАДА проведет проверку из-за массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».