Месси не попал в символическую сборную 2020 года по версии L'Equipe
Вадим Балканов
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Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную 2020 года по версии L'Equipe.
В качестве форвардов французское издание выбрало Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».
Отметим, что 33-летний южноамериканец до этого попал в аналогическую команду, собранную Международной федерацией футбола (ФИФА).
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард порассуждал о будущем клуба.
Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021