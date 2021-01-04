Бывший наставник «Спартака» Романцев предложил замену Тедеско

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев предложил замену Доменико Тедеско, который покинет пост наставника красно-белых этим летом в связи с истечением трудового договора. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, на его место идеально подойдет тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Романцев заявил, что 51-летний специалист окреп за время работы в донском клубе и «Мальорке», что может благоприятно сыграть при потенциальном возвращении в стан столичного коллектива.

Напомним, что Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год, а также с 2012 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».