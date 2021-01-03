Тренер поделился мнением об игре сборной России на МЧМ-2021
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Хоккейный тренер Федор Канарейкин поделился мнением об игре сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает «Чемпионат.com».
По мнению тренера, сборная России должна прибавить во всех компонентах.
Канарейкин считает, что российская команда должна более активно дорабатывать каждую шайбу и подтянуть большинство.
«Также важна дисциплина и чтобы нам, скажем так, фортануло», — добавил он.
5 января состоится встреча МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 20:00 мск.
Ранее сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021.