ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью Юрия Сауха
Андрей Черников
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Московский ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью экс-игрока московского «Локомотива» и столичного ЦСКА Юрия Сауха.
«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха. Он сыграл за армейцев 55 матчей в 1976–1979 годах», — сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Напомним, Саух умер на 70-м году жизни.
Ранее умер бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух.
#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха, который сыграл за армейцев 55 матчей в 1976-79 годах ��— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 3, 2021