ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью Юрия Сауха

Московский ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью экс-игрока московского «Локомотива» и столичного ЦСКА Юрия Сауха.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха. Он сыграл за армейцев 55 матчей в 1976–1979 годах», — сообщает пресс-служба клуба в Twitter.



Напомним, Саух умер на 70-м году жизни.



Ранее умер бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух.