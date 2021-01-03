Шведский журналист раскритиковал Ступак за отсутствие маски на «Тур де Ски»

Шведский журналист Томас Петтерссон раскритиковал российскую лыжницу Юлию Ступак, которая нарушила правило, касающееся обязательного ношения маски на «Тур де Ски», передает Expressen.

Напомним, россиянка 2 января выиграла масс-старт.

«Из-за бурной радости Ступак забыла надеть маску. У нее ее даже не было. Она весело щебетала в интервью, прыгала на стадионе, даже не понимая, какую опасность представляет для других», — заявил Петтерссон.

Также Петтерссон отметил, что если инспектор FIS задокументировал нарушение со стороны Ступак, россиянку могут выгнать с «Тур де Ски».

Ранее Александр Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».