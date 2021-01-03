Шведский журналист раскритиковал Ступак за отсутствие маски на «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Шведский журналист Томас Петтерссон раскритиковал российскую лыжницу Юлию Ступак, которая нарушила правило, касающееся обязательного ношения маски на «Тур де Ски», передает Expressen.
Напомним, россиянка 2 января выиграла масс-старт.
«Из-за бурной радости Ступак забыла надеть маску. У нее ее даже не было. Она весело щебетала в интервью, прыгала на стадионе, даже не понимая, какую опасность представляет для других», — заявил Петтерссон.
Также Петтерссон отметил, что если инспектор FIS задокументировал нарушение со стороны Ступак, россиянку могут выгнать с «Тур де Ски».
Ранее Александр Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».