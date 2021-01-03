Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия — Канада
Андрей Черников
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада, передает ТАСС.
«Канадцы есть канадцы. Они играют агрессивно, хорошо катаются, у них слаженные звенья. Будет настоящий бой. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно», — сказал Третьяк.
Напомним, встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.