Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия — Канада

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада, передает ТАСС.

«Канадцы есть канадцы. Они играют агрессивно, хорошо катаются, у них слаженные звенья. Будет настоящий бой. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно», — сказал Третьяк.



Напомним, встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.

Ранее стали известны все пары 1/2 финала МЧМ по хоккею.