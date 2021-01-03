Хоккеист молодежной сборной России по хоккею Амиров поделился мнением о Ларионове

Хоккеист молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров поделился мнением о наставнике команды Игоре Ларионове, передает РИА «Новости».

«Он хороший психолог. Умеет найти подход к каждому, знает, кого и куда нужно поставить. У него все на позитиве, никто не скажет плохого слова никогда, никто не накричит, даже если ты ошибся», — сказал Амиров.

В матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира Россия сыграет против сборной Канады. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.



Ранее Тина Канделаки поделилась мнением о выходе сборной России в полуфинал МЧМ-2021.