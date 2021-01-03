Кокорин может стать игроком «Ростова»
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Ростов», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
«Спартак» очень заинтересован в Матиасе Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых», — сказал источник.
Также отмечается, что шансы на переход форварда в «Сочи» гораздо выше.
Ранее «Спартак» показал шуточную переписку с Лионелем Месси.