Большунов прокомментировал победу в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».

По словам лыжника, на данный момент его победа ничего не значит.

«По этим двум гонкам не стоит делать выводов. Все впереди», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 3 января предстоит гонка на 15 км свободным стилем.

Ранее сообщалось, что Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».