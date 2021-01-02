Тренер сборной Чехии раскрыл секрет победы над командой России на МЧМ

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Главный тренер сборной Чехии Карел Млейнек раскрыл секрет победы над национальной командой России на МЧМ-2021, передает Blesk.

По словам тренера, сборная Чехии потрясла национальную команду России своим планом «Б».

Млейнек отмечает, что план «А» чешская сборная показывала и в других встречах на МЧМ-2021.

«Не хочу сейчас раскрывать карты полностью», — добавил он.

Игра МЧМ-2021 Канада — Чехия состоится 3 января. Начало — 03:00 мск.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.