Тренер сборной Чехии раскрыл секрет победы над командой России на МЧМ
Карен Саркисян
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Главный тренер сборной Чехии Карел Млейнек раскрыл секрет победы над национальной командой России на МЧМ-2021, передает Blesk.
По словам тренера, сборная Чехии потрясла национальную команду России своим планом «Б».
Млейнек отмечает, что план «А» чешская сборная показывала и в других встречах на МЧМ-2021.
«Не хочу сейчас раскрывать карты полностью», — добавил он.
Игра МЧМ-2021 Канада — Чехия состоится 3 января. Начало — 03:00 мск.