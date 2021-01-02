Осужденный во Франции болельщик прокомментировал возвращение в Россию

Российский футбольный болельщик Михаил Ивкин рассказал о процессе возвращения в Россию, передает Sport24.

Напомним, что Ивкин был задержан в Мюнхене в феврале 2018 года по запросу французских властей.

По словам болельщика, когда он выходил из тюрьмы, то думал, что его встретит консул, но в итоге встретил экипаж полиции.

Ивкин рассказывает, что полицейские убрали его травмированную руку за спину, застегнули и посадили в машину.

«Так мы ехали час. Мое травмированное плечо просто отваливалось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что осужденный во Франции болельщик вернулся в Россию.