Сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021

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Сборная России обыграла национальную команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Василий Пономарев и Данил Башкиров.

В составе национальной команды Германии — Флориан Элиас.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2021.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.