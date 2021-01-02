Сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная России обыграла национальную команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Василий Пономарев и Данил Башкиров.
В составе национальной команды Германии — Флориан Элиас.
Таким образом, сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2021.