Менеджер Хабиба оценил возможность реванша с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, оценил возможность реванша с ирландцем Конором Макгрегором, передает TMZ.

«Думаю, что с финансовой точки зрения это крупный бой. Но мы знаем Хабиба, его тяжело уговорить деньгами», — сказал Абдель-Азиз.



Напомним, спортсмены встречались в октябре 2018 года. Хабиб одержал победу в четвертом раунде.

Ранее промоутер Анатолий Сульянов анонсировал визит Макгрегора в Россию.