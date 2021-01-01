Экс-тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов 2020 года
Анастасия Мартыненко
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов 2020 года, передает РИА «Новости».
На первую строчку специалист поставил своего воспитанника, капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, а также выделил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Спартака» Александра Максименко.
«В число лучших вратарей 2020 года включу под первым номером Игоря Акинфеева, он в очередной раз доказывает свой высокий класс. Вторым поставлю Матвея Сафонова из «Краснодара». Отмечу спартаковца Александра Максименко, который хоть и допускал ошибки, но выглядел стабильно», — заявил Чанов.
Ранее сообщалось, что Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА.