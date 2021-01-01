Экс-тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов 2020 года

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов 2020 года, передает РИА «Новости».

На первую строчку специалист поставил своего воспитанника, капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, а также выделил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«В число лучших вратарей 2020 года включу под первым номером Игоря Акинфеева, он в очередной раз доказывает свой высокий класс. Вторым поставлю Матвея Сафонова из «Краснодара». Отмечу спартаковца Александра Максименко, который хоть и допускал ошибки, но выглядел стабильно», — заявил Чанов.

Ранее сообщалось, что Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА.