Шведка Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

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Шведка Линн Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски».

Второе место заняла Анамария Лампич из Словении. Замкнула тройку сильнейших Джессика Диггинс из США.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, а Христина Мацокина и Юлия Ступак — в 1/4 финала.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого этапа «Тур де Ски».

Ранее был объявлен состав сборной России на «Тур де Ски».