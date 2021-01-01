Шведка Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Шведка Линн Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски».
Второе место заняла Анамария Лампич из Словении. Замкнула тройку сильнейших Джессика Диггинс из США.
Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, а Христина Мацокина и Юлия Ступак — в 1/4 финала.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого этапа «Тур де Ски».
Ранее был объявлен состав сборной России на «Тур де Ски».