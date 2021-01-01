Депутат Свищев жестко ответил шведу, обвинившему Россию в грязной игре на МЧМ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев жестко ответил игроку молодежной сборной Швеции Александру Хольцу, который обвинил россиян в грязной игре на чемпионате мира, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», — сказал Свищев.

Также он отметил, что россияне были очень снисходительны к побежденным шведам.

Ранее Свищев назвал победу России над шведами лучшим подарком к Новому году.