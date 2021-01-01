Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках

Игрока московского «Спартака» Александра Кокорина высмеяли за фотографию, которую футболист выложил в Instagram.

На снимке форвард запечатлен в строгом костюме и кроссовках.



«Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех», — написал один из пользователей.

Другой подписчик отметил, что с таким костюмом нельзя носить кеды.



Ранее сообщалось о том, что «Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Кокорина.