Российские хоккеисты не попали в топ-10 бомбардиров по итогам группового этапа МЧМ

В ночь с 31 декабря на 1 января завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Лучшим бомбардиром после групповой стадии стал американец Тревор Зеграс, который набрал 13 очков (6+7), второе место занял канадец Дилан Козенс — 11 (6+5). Замкнул тройку немец Тим Штюцле — 10 (5+5).

Лучшим в составе сборной России стал Родион Амиров, который занял 11-е место в списке бомбардиров. Он набрал шесть очков (2+4).



Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.