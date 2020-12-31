Мостовой назвал Тедеско хитрым человеком
Андрей Черников
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Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой допускает, что наставник Доменико Тедеско останется в московском «Спартаке» после окончания текущего сезона, передает «ВсеПроСпорт».
Напомним, немецкий специалист заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.
«Тедеско — хитрый человек. Он играет на нервах у руководства и знает, что в случае ухода можно выиграть в деньгах. Не удивлюсь, если заявление об уходе Доменико окажется пиар-ходом», — сказал Мостовой.
Ранее Георгий Джикия вспомнил конфликт Тедеско с тренерским штабом «Сочи».