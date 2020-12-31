Чемпионка Игр поблагодарила Путина за закон о лишении свободы за клевету

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поблагодарила президента России Владимира Путина за подписание закона о лишении свободы за клевету в интернете.

«Замечательная новость к Новому году! Наконец-то появилась возможность действовать!

Ну что, мошенники, готовы сесть в тюрьму за свою клевету? Или удалите все самостоятельно?» — написала Севастьянова в сторис Instagram.

Согласно закону, в Уголовном кодексе появляется положение, которое предусматривает уголовную ответственность за клевету, которая распространялась в интернете. Нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей, а также лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил психологическую травму.