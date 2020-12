Нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров успешно перенес операцию на бедре

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре. Об этом сообщает член пресс-службы «молний» Брайан Бернс в своем Twitter.

По информации источника, 27-летний россиянин будет восстанавливаться вплоть до окончания регулярного сезона-2020/21.



Напомним, что новый розыгрыш НХЛ стартует 13 января.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте объявил о подписании трудового договора с защитником Зденом Харой.

