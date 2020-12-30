Новый наставник «Вашингтона» отказался от ужина с Овечкиным
Андрей Черников
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Новый наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт отказался от ужина с нападающим команды Александром Овечкиным, передает NBC4 Washington.
Специалист отметил, что не смог принять предложение Овечкина из-за того, что находится на карантине.
«Мы плохо знаем друг друга. Это была бы отличная возможность познакомиться, но этого не случилось», — добавил Лавиолетт.
Ранее Александр Овечкин рассказал о своем отношении к Трампу.