Новый наставник «Вашингтона» отказался от ужина с Овечкиным

Новый наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт отказался от ужина с нападающим команды Александром Овечкиным, передает NBC4 Washington.



Специалист отметил, что не смог принять предложение Овечкина из-за того, что находится на карантине.

«Мы плохо знаем друг друга. Это была бы отличная возможность познакомиться, но этого не случилось», — добавил Лавиолетт.

Ранее Александр Овечкин рассказал о своем отношении к Трампу.