Стала известна причина отмены поединка бойца UFC Чимаева

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Стала известна причина отмены поединка бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева, передает MMA Junkie.

Напомним, швед чеченского происхождения должен был встретиться с Леоном Эдвардсом в январе.

Отмечается, что Чимаев заразился коронавирусом. Он был вынужден отказаться от поединка из-за осложнений, которые вызвала инфекция.

Ранее сообщалось о том, что поединок между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменен.