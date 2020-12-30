Стала известна причина отмены поединка бойца UFC Чимаева

Стала известна причина отмены поединка бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева, передает MMA Junkie.

Напомним, швед чеченского происхождения должен был встретиться с Леоном Эдвардсом в январе.

Отмечается, что Чимаев заразился коронавирусом. Он был вынужден отказаться от поединка из-за осложнений, которые вызвала инфекция.



Ранее сообщалось о том, что поединок между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменен.