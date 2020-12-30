Стала известна причина отмены поединка бойца UFC Чимаева
Андрей Черников
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Стала известна причина отмены поединка бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева, передает MMA Junkie.
Напомним, швед чеченского происхождения должен был встретиться с Леоном Эдвардсом в январе.
Отмечается, что Чимаев заразился коронавирусом. Он был вынужден отказаться от поединка из-за осложнений, которые вызвала инфекция.
Ранее сообщалось о том, что поединок между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменен.