Изменены сроки проведения 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) изменил сроки проведения матчей 1/8 финала Кубка России, передает ТАСС.

Матчи должны были пройти с 20 по 21 февраля. Но в 2021 году 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим.

«На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь. Разнесем большее количество матчей и обеспечим их трансляцию», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.



Ранее стал известен календарь первых четырех туров весенней части РПЛ.