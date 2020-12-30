Титов: российский футбол деградирует

Бывший нападающий московского «Спартака» Егор Титов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в наш чемпионат перестали приезжать мировые звезды, вследствие чего качество игры заметно снижается.

«К сожалению, российский футбол деградирует. Отсюда и провал в еврокубках. Нет игроков уровня Халка, Витцеля, Промеса, Фернандо, Вагнера Лава. Это было яркое зрелище. Сегодня на подобное способны лишь единицы в РПЛ», — сказал Титов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов выразил готовность продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.