Пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал скандал из-за откровенного видео со своим участием.

Напомним, ролик появился в Instagram гонщика 1 декабря. 23 декабря в «Хаас» заявили, что Мазепин сохранит место в команде, несмотря на призывы исключить россиянина из «королевских гонок».

«Формула-1» всегда была моей мечтой и целью. У меня три цели в жизни, и одна из них — «Формула-1». Было бы обидно потратить 15 лет жизни и не попасть туда», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».



Ранее Мазепин занял девятое место в рейтинге пилотов «Формулы-2» по итогам 2020 года.