Ловчев предсказал уход Гончаренко из ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что столичный ЦСКА не стал продлевать контракты с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, передает «Советский спорт».

«Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко. Думаю, летом он уйдет. Главным станет Василий Березуцкий, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников», — сказал Ловчев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают второе место, набрав 37 очков.



Ранее Евгений Гинер высказался об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА.