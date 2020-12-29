Сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021

Сборная Канады обыграла национальную команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 10:0 .

В составе сборной Канады забитыми шайбами отметились Филип Томасино, Дилан Козенс, Джейкоб Пеллетье (2), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл, Куинтон Байфилд и Кейден Гуле.



Ранее Сборная России проиграла Чехии в матче МЧМ-2021.