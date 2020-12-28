«Манчестер Сити» не сыграет с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов страны.

В официальном заявлении говорится о том, что причиной подобного решения стала вспышка коронавирусной инфекции в команде.

Отмечается, что все игроки, сдавшие положительный тест на COVID-19, отправятся на карантин. База клуба также будет закрыта на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой поделился впечатлениями от игры на «Газпром Арене».