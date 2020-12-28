«Локомотив» получил за Миранчука менее €10 млн
Вадим Балканов
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Стали известны подробности трансфера Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в «Аталанту».
По информации «Матч ТВ», столичный клуб получил за 25-летнего хавбека €9,7 млн.
В сделке приняли участие два посредника, получившие суммарно €4,785 млн.
В нынешнем сезоне Серии А. Миранчук провел семь матчей и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в список самых обедневших российских миллиардеров 2020 года.