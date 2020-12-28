Третьяк прокомментировал возможный перенос ЧМ-2021 из Белоруссии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная ситуация крайне беспокоит его, так как вокруг нее находится большое количество непроверенной информации.

Третьяк заявил, что необходимо дождаться официальное заявление от Международной федерации хоккея (ИИХФ), чтобы делать какие-либо выводы, а пока нужно пропускать всю лишнюю информацию мимо ушей.

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о своих дальнейших планах.