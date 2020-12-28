Россия делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на МЧМ-2021

Сборная России делит последнее место с командой Австрии по игре в большинстве на молодежном чемпионате мира 2021 года, который проходит в Канаде.

В двух матчах первенства команда под руководством Игоря Ларионова провела в большинстве 8 минут 54 секунды, ни разу не реализовав численный перевес.

Австрийцы провели в большинстве четыре минуты и также не смогли забросить ни одной шайбы.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. В стартовой встрече сборная России обыграла США (5:3), а во второй игре уступила Чехии (0:2). В следующем матче российская команда сыграет с Австрией.

Ранее было опубликовано видео голов и ярких моментов матча Россия — Чехия.