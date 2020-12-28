Олимпийский комитет России может обжаловать решение CAS

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация может обжаловать в кассационной инстанции решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

17 декабря CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с РУСАДА. По словам президента ОКР, суд допустил многочисленные процессуальные нарушения.

«Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении CAS.