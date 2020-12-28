Журналист похвалил сборную Словакии за игру на МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Сборная Канады обыграла национальную команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:1.
Спортивный журналист Стив Курнианос прокомментировал результат игры, передает Sporting News.
Журналист отмечает, что игрок сборной Канады Джек Куинн не праздновал забитый мяч.
По мнению Курнианоса, канадцам повезло с победой.
«Словаки — это не клоуны, они показали отличную игру в первых двух матчах группового этапа», — добавил он.
Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.