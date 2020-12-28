Журналист похвалил сборную Словакии за игру на МЧМ-2021

Сборная Канады обыграла национальную команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:1.



Спортивный журналист Стив Курнианос прокомментировал результат игры, передает Sporting News.

Журналист отмечает, что игрок сборной Канады Джек Куинн не праздновал забитый мяч.

По мнению Курнианоса, канадцам повезло с победой.

«Словаки — это не клоуны, они показали отличную игру в первых двух матчах группового этапа», — добавил он.



Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.