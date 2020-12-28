Журналист прокомментировал победу сборной Канады над Словакией на МЧМ-2021

Сборная Канады обыграла национальную команду Словакии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 3:1.



Спортивный журналист Стивен Эллис прокомментировал результат игры, передает The Hockey News.

Журналист напомнил, что следующий соперник у сборной Канады — это национальная команды Швейцарии.

Эллис считает, что канадцы не смогут разгромить швейцарцев.

«Разгром Германии был исключением. Этого никогда бы не случилось, если бы у немцев не было проблем с составом», — добавил он.



Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.