Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с Чехией
Карен Саркисян
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Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира 2021 года с национальной командой Чехии.
вратари: Аскаров — Ахтямов;
1-е звено: Мухамадуллин — Чистяков, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
2-е звено: Чайка — Кузнецов, Башкиров — Чинахов — Чинахов;
3-е звено: Кирсанов — Князев, Грицюк — Сафонов — Фирстов;
4-е звено: Бычков — Грошев, Пономарев — Бардаков — Спиридонов.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Начало встречи — 05:30 мск.