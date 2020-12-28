Месси рассказал о лжи бывшего президента «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о лжи бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу, передает Mundo Deportivo.

По словам нападающего, бывший президент «Барселоны» врал ему во многих вещах.

Месси отмечает, что ему не хочется выносить на публику частные моменты каталонского клуба.

«Могу заверить вас, что Бартомеу обманывал много и на протяжении нескольких лет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.