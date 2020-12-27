Уткин рассказал о продаже московского ЦСКА
Александр Белинин
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Спортивный журналист Василий Уткин на Youtube-канале «Футбольный клуб» рассказал о продаже московского ЦСКА.
По словам журналиста, президент ЦСКА Евгений Гинер утратил власть в московском клубе после заключения договора с Внешэкономбанком (ВЭБ).
Уткин считает, что Евгений Гинер в ЦСКА — уже давно фигура представительская, а реальная власть принадлежит не ему.
«Гинер ЦСКА на самом деле продал и вопросы существенные в нем он больше не решает», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим игроком ноября-декабря в ЦСКА.