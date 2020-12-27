Уткин рассказал о продаже московского ЦСКА

Спортивный журналист Василий Уткин на Youtube-канале «Футбольный клуб» рассказал о продаже московского ЦСКА.

По словам журналиста, президент ЦСКА Евгений Гинер утратил власть в московском клубе после заключения договора с Внешэкономбанком (ВЭБ).

Уткин считает, что Евгений Гинер в ЦСКА — уже давно фигура представительская, а реальная власть принадлежит не ему.

«Гинер ЦСКА на самом деле продал и вопросы существенные в нем он больше не решает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим игроком ноября-декабря в ЦСКА.