Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в матче МЧМ-2021

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.



В составе сборной Финляндии отличились Антон Лунделль, Юусо Пярссинен, Аку Рятю и Каспер Симонтайваль.

В составе национальной команды Австрии — Аттилио Биска.



Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.