Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в матче МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Сборная Финляндии обыграла национальную команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.
В составе сборной Финляндии отличились Антон Лунделль, Юусо Пярссинен, Аку Рятю и Каспер Симонтайваль.
В составе национальной команды Австрии — Аттилио Биска.
Ранее сборная России обыграла США в матче МЧМ-2021.