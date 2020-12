Слуцкий исполнил песню в новогоднем клипе «Рубина»

Казанский «Рубин» на своем официальном канале в YouTube выпустил новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и тренерский штаб команды.

Отметим, что заглавную песню «All I want for Christmas is you» исполнил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Напомним, что на зимний перерыв «Рубин» ушел, находясь на девятой строчке в турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал имя лучшего защитника чемпионата России.