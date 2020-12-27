Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о «законе Родченкова».

Закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, был подписан президентом США Дональдом Трампом в начале декабря. Акт предусматривает преследования со стороны государства любого, кто был уличен в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов.

«Думаю, если эта система будет внедрена, то это будет позором всего спорта. Мы должны WADA защищать перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений», — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».

Он повторил, что американцы хотят приватизировать эту сферу отношений.

Лавров сказал, что WADA несовершенно, а 90% членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО.

Ранее Лавров рассказал, почему в юношестве он перестал играть в хоккей.