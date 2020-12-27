Ибрагимович назвал единственного футболиста, который превосходит его

Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович назвал имя лучшего футболиста, передает La Gazzetta dello Sport.

«Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но есть Марадона, лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», — сказал Ибрагимович.

В текущем сезоне Серии А Златан провел шесть матчей, забив десять мячей.

Ранее Ибрагимович на карантине из-за COVID-19 начал давать имена стенам.