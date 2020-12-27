Лавров высказался о конфликте Тедеско с тренером «Сочи»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о конфликте наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

«Я против того, чтобы по любой причине друг друга обзывать. Если было сказано что-то вроде: «Ты в гостях, поэтому веди себя как мы тебе скажем», — это не российское отношение к гостям», — сказал Лавров.

Также Лавров напомнил, что в России есть законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О физической культуре и спорте».



Ранее Алксандр Мостовой критично отозвался о поведении Тедеско.