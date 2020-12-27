Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил пригласить футболистов сборной России в «Ледниковый период».

«Может, привлечем футболистов к нам, к «Ледниковому периоду». Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим. Это будет классно», — сказал Мишин в эфире шоу.

Напомним, победителями прошлого сезона стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.



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