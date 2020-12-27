Канада уничтожила Германию на МЧМ, забросив 16 шайб
Сборная Канады уничтожила национальную команду Германии на молодежном чемпионате мира.
Встреча завершилась со счетом 16:2 в пользу канадских хоккеистов.
В составе канадской сборной голами отметились Кейден Гуле, Доусон Мерсер, оформивший дубль, Филип Томасино, также поразивший ворота соперников дважды, Пейтон Кребс, ставший автором двух шайб, Райан Судзуки, оформивший два гола Алекс Ньюхук, сделавший хет-трик Дилан Козенс, а также Джейкоб Пеллетье, Томас Хартли и Коннор Макмайкл.
Германия смогла ответить всего двумя шайбами: отличились Джона Петерка и Флориан Элиас..
Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк поделился мнением о молодежной сборной России.
МЧМ. Группа А
Германия — Канада — 2:16
0:1 — Гуле (Байфилд, Пеллетье), 01:54;
0:2 — Мерсер, 07:27;
1:2 — Петерка (Элиас, Штюцле), 13:12;
1:3 — Томасино, 14:20;
1:4 — Кребс (Козенс, Макмайкл), 19:58;
1:5 — Мерсер, 22:40;
1:6 — Судзуки (Мерсер), 25:36
1:7 — Ньюхук (Козенс), 26:40;
1:8 — Ньюхук (Козенс), 30:59;
1:9 — Томасино (Бэррон, Мерсер), 33:01;
1:10 — Козенс, 38:14;
1:11 — Кребс (Перфетти), 39:51;
1:12 — Козенс (Макмайкл, Перфетти), 40:37;
1:13 — Козенс (Ньюхук, Холлоуэй), 44:33;
1:14 — Пеллетье (Байрэм, Байфилд), 45:02;
1:15 — Хартли (Перфетти, Кребс), 46:24;
1:16 — Макмайкл, 48:38.
2:16 — Элиас, 59:42.