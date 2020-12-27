Трусова не может исполнять сложные прыжки из-за состояния здоровья

Фигуристка Александра Трусова подтвердила, что у нее на сегодняшний момент присутствуют серьезные проблемы со здоровьем, передает ТАСС.

По признанию спортсменки, из-за повреждений она пока что не может выступать в полную силу и исполнять сложные прыжки.

На данный момент могу только лутц. Конечно, после «Гран-при» я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц», — поделилась она.

На чемпионате России, который состоялся в Челябинске, Трусова стала третьей, уступив ученицам своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.

Ранее сообщалось, что Авербух высказался о судействе на ЧР по фигурному катанию.