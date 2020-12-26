Щербакова прокомментировала победу на ЧР по фигурному катанию

Анна Щербакова прокомментировала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

«Всем большое спасибо, кто к этому причастен. И спасибо себе, что я не снялась, поборолась. Я сказала, что все равно пойду и буду до последнего бороться», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.



Напомним, незадолго до турнира Щербакова переболела пневмонией.



Ранее Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию.