Форвард ЦСКА Чалов развеял миф о своей психологической нестабильности

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов развеял миф о своей психологической нестабильности. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, популярное мнение о том, что он после неудачных матчей загоняется и не может прийти в себя, является мифом.

«Это похоже на правду только для тех, кто меня плохо знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После игр стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую упущенные моменты, но быстро переключаюсь.

Если буду загоняться, то сделаю себе и команде только хуже», — сказал Чалов.

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